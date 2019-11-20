محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الملكية الفكرية في مركز دبي المالي العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أصدر نائب رئيس الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، قانون "مركز دبي المالي العالمي رقم /4/ لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز"، وشدد على ان يعمل به إعتباراً من غداً الخميس، حسبما ذكرت وكالة وام الإماراتية .



ويؤكد القانون الجديد التزام مركز دبي المالي العالمي، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، بهدف تطبيق حقوق الملكية الفكرية في المركز بما يمكّن هيئات مركز دبي المالي العالمي من حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وتوفير بيئة آمنة تحفز على الإبداع والابتكار داخل المركز المالي. ويغطي القانون المقترح براءات الاختراع وشهادات المنفعة وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وحقوق النشر والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات.

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ومركز دبي، هو المركز المالي الرائد والمصنف الثامن عالمياً حسب مؤشر المراكز المالية العالمية، والمركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا،

وذكر محافظ المركز، عيسى كاظم، أن القانون يوفر بيئة تنظيمية مناسبة للشركات والمستثمرين داخل المركز المالي وهو ما يعد أهم أولويات المركز .

ويتضمّن قانون الملكية الفكرية الجديد مجموعة من العناصر الرئيسية منها: الاعتراف بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع وشهادات المنفعة والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يشتمل على الحقوق الممنوحة لكل نوع من حقوق الملكية الفكرية والقيود المفروضة على هذه الحماية، ومعايير تحديد ملكية براءات الاختراع وحقوق النشر في علاقات العمل، وإنشاء مكتب لمفوض الملكية الفكرية الذي سيتولى مسؤولية إدارة القانون المقترح وحل النزاعات وفرض الغرامات، وكذلك العقوبات وتدابير الانتصاف من انتهاك حقوق الملكية الفكرية، والسلطة القضائية لمفوض الملكية الفكرية ومحكمة مركز دبي المالي العالمي في قضايا الانتهاك الفكري.