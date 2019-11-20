الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينين من محافظة الخليل، واثنين من محافظة طولكرم، لدى عبورهما على حاجز عناب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً واحداً من كل من بلدة بيت فوريك في نابلس،

Advertisements

ومن بلدة بروقين في سلفيت، ومدير مكتب التربية في القدس.



في سياق آخر، أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين - في تقرير - بأن الوضع الصحي للأسير شادي موسى (43 عاماً) من بلدة مركة جنوب جنين آخذ بالتحسن والاستقرار.. موضحة أنه يقبع حالياً في قسم العناية

المكثفة في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي وسيتم تركيب منظم لقلبه.



وكان الأسير موسى قد أُصيب منذ حوالي أسبوع بجلطة قلبية خلال تواجده بمعتقل (النقب) الصحراوي، وجرى نقله للمستشفى وتم إجراء عملية قسطرة له، وما زال بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته.



يشار إلى أن الأسير موسى محكوم عليه بالسّجن لـ (25 عاماً) قضى منها (17).. وكان قد تعرّض لإصابة في الرأس خلال اعتقاله عام 2002، وأُصيب بجلطة عام 2009، وخضع لعملية جراحية في حينه.

