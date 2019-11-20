اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان اليوم - أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينين من محافظة الخليل، واثنين من محافظة طولكرم، لدى عبورهما على حاجز عناب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينياً واحداً من كل من بلدة بيت فوريك في نابلس،
المكثفة في مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي وسيتم تركيب منظم لقلبه.
في سياق آخر، أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين - في تقرير - بأن الوضع الصحي للأسير شادي موسى (43 عاماً) من بلدة مركة جنوب جنين آخذ بالتحسن والاستقرار.. موضحة أنه يقبع حالياً في قسم العناية
وكان الأسير موسى قد أُصيب منذ حوالي أسبوع بجلطة قلبية خلال تواجده بمعتقل (النقب) الصحراوي، وجرى نقله للمستشفى وتم إجراء عملية قسطرة له، وما زال بحاجة لمتابعة طبية حثيثة لحالته.
يشار إلى أن الأسير موسى محكوم عليه بالسّجن لـ (25 عاماً) قضى منها (17).. وكان قد تعرّض لإصابة في الرأس خلال اعتقاله عام 2002، وأُصيب بجلطة عام 2009، وخضع لعملية جراحية في حينه.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثمانية فلسطينيين من الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.