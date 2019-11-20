روسيا: انسحاب الجماعات الكردية في شمال سوريا انتهى عمليًا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن انسحاب الجماعات الكردية المسلحة في شمال سوريا انتهى عمليا، مشيرا في نفس الوقت إلى استمرار وجود الأكراد في بعض المناطق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بن محمد آل خليفة، اليوم /الأربعاء/ بموسكو - "لدينا حوار مع ممثلي الأكراد (قوات سوريا الديمقراطية) في إطار تنفيذ المذكرة الروسية التركية، التي تتضمن سحب وحدات (قسد) لأسلحتها 30 كم من الحدود التركية السورية".
وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد
وأضاف "أنه تم الانتهاء عمليا من انسحاب المسلحين، وربما هناك بعض المناطق التي نحتاج للعمل فيها لوجود الجماعات الكردية فيها" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول عرقلة الحوار بين الأكراد السوريين ودمشق، بينما تتخذ روسيا موقفا معاكسا تماماً.
وتابع "نحن مقتنعون بأن الحوار بين الأكراد ودمشق يمكن أن يحل مشكلة ضمان حقوق الأكراد ومشكلة ضمان المصالح الأمنية المشروعة لتركيا ".
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