دراسة: بريطانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من الإرهاب

كشفت دراسة رسمية معنية بتأثير الإرهاب على جميع أنحاء العالم، أن بريطانيا هي أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من الإرهاب، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.



وذكرت الدراسة - التي أعدها معهد الاقتصاد والسلام في مؤشره الدولي للإرهاب لعام 2019، ونشرته صحيفة (تليجراف) البريطانية على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء - أن مؤشر الإرهاب العالمي وضع المملكة المتحدة على قمة قائمة تضم 30 دولة من بين 168 دولة في جميع أنحاء العالم، متجاوزة فرنسا وألمانيا

وبلجيكا وإسبانيا وكذلك سريلانكا وإيران وروسيا.



ووفقا لتحليل قاعدة بيانات تم تسجيل 170 ألف حادث إرهابي في جميع أنحاء العالم، كما تجاوزت أفغانستان العراق - باعتبارها الدولة الأكثر تضررا من الإرهاب - وتليها نيجيريا وسوريا وباكستان.

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وأضافت الدراسة أن تركيا جاءت في المرتبة السادسة عشر والولايات المتحدة في المرتبة الـ22، وجاءت المملكة المتحدة المرتبة الـ28، وهي المرتبة الأولى في قائمة الاتحاد

الأوروبي.وحذر مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2019 من الارتفاع الكبير في الإرهاب اليميني والتهديد المتزايد من نساء داعش المتشددات.. قائلا إن "هناك اتجاها متزايدا لزيادة مشاركة الإناث في الإرهاب، رغم أن هجماتهن لا تزال تمثل نسبة مئوية صغيرة من مجموع الهجمات".



وأفادت الدراسة بأن حال بريطانيا كحال الدول الأوروبية الأخرى، حيث شهد مستوى تهديد الإرهاب في المملكة المتحدة انخفاضًا ملحوظا لتصل إلى درجة تعني أن الهجمات باتت محتملة.. لافتة إلى انخفاض عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب في أوروبا للعام الثاني على التوالي، من أكثر من 200 ضحية عام 2017 إلى 62 في عام 2018.

