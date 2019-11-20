موسكو: كومنولث الدول المستقلة يبحث التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأعضاء

قال المكتب الصحفي لإدارة مجلس الأمن الروسي إن أمناء المجالس الأمنية لكومنولث الدول المستقلة سيبحثون خلالهم اجتماعهم السنوي في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بالكومنولث.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن الدول الأعضاء تعتزم مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي كما سيتم التطرق إلى تداعيات الانسحاب الأمريكي من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى والاستراتيجية والتكتيك الأمريكي في مجال الأمن الالكتروني والتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول. معاهدة القوى النووية متوسطة المدى والاستراتيجية والتكتيك الأمريكي في مجال الأمن الالكتروني والتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للدول.

وقال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الأطراف ستركز على صياغة مناهج مشتركة لتسوية القضايا الشائكة لضمان الأمن في الدول السوفيتية السابقة.

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