الخارجية الكويتية: تعيين سفير لدى فلسطين يؤكد دعمنا للقضية

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، أن تعيين الكويت لسفير لها لدى فلسطين، يؤكد دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
حرص الكويت على التواجد والتواصل مع الأشقاء الفلسطينيين، ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى قنوات الاتصال بين الكويت والسلطة الفلسطينية، أصبحت منفتحة حاليا بشكل أكبر.
وأضاف الجارالله – في تصريح صحفي – أن تعيين السفير عزيز الديحاني سفير الكويت لدى الأردن، سفيرا غير مقيم لدى فلسطين، يجسد
الكويت أدت واجبها داخل مجلس الأمن على الوجه الكمل، ليس فقط حيال الفلسطينية، التي تمثل أولوية قصوى للكويت، باعتبارها قضيتها المركزية، ولكن أيضا فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، وما يتعلق بهموم ومشاغل الأمة العربية بالكامل.
وحول جهود الكويت في مجلس الأمن بخصوص نصرة القضية الفلسطينية، أكد أن
وأشاد نائب وزير الخارجية الكويتي، بالعلاقات الكويتية ـ الفلسطينية، مؤكدا أن الكويت تسعى دائما لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
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