أعلنت سلطات مقاطعة شاندونغ شرقي الصين اليوم الأربعاء أن 11 شخصا على الأقل حوصروا تحت الأرض جراء وقوع حادث في منجم فحم في مدينة "جينينغ" بالمقاطعة.
3 ملايين طن من الفحم سنوياً.
وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الحادث وقع الساعة 5:50 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) بمنجم "ليانغباوسي" للفحم في محافظة "جياشيانغ"، حيث تبلغ طاقة المنجم الإنتاجية
وأضافت السلطات أن الأجهزة المختصة تقوم حاليا بأعمال البحث والإنقاذ للمحاصرين، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث الذي لم تكشف السلطات أي تفاصيل بشأنه حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر محاصرة 11 شخصًا في حادث بمنجم فحم شرقي الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.