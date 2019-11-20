محاصرة 11 شخصًا في حادث بمنجم فحم شرقي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة شاندونغ شرقي الصين اليوم الأربعاء أن 11 شخصا على الأقل حوصروا تحت الأرض جراء وقوع حادث في منجم فحم في مدينة "جينينغ" بالمقاطعة.



وذكرت سلطات المقاطعة - في بيان اليوم - أن الحادث وقع الساعة 5:50 صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) بمنجم "ليانغباوسي" للفحم في محافظة "جياشيانغ"، حيث تبلغ طاقة المنجم الإنتاجية

3 ملايين طن من الفحم سنوياً.



وأضافت السلطات أن الأجهزة المختصة تقوم حاليا بأعمال البحث والإنقاذ للمحاصرين، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث الذي لم تكشف السلطات أي تفاصيل بشأنه حتى الآن.

