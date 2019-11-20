قوات الاحتلال تتوغل في غزة واعتقال 10 فلسطينيين من الضفة

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم، لمسافة محدودة شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن سبع جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت انطلاقاً من موقع صوفا شمال شرق رفح وشرعت بأعمال تسوية وتجريف بغطاء من طائرات الاستطلاع.

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وفي الضفة الغربية، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عشرة فلسطينيين وأحالهم للتحقيق بزعم التخطيط لتنفيذ عمليات ضد الجيش والمستوطنين.