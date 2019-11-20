قتلى ومصابون في الهجوم الإسرائيلي على سوريا

قالت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأربعاء, إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب عدد آخر في هجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق.

وكانت الدفاعات الجوية السورية تصدت ليل الثلاثاء الأربعاء، لصواريخ أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية قرب دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويأتي ذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت عشرات الأهداف داخل سوريا، اليوم الأربعاء، فيما وصفه بأنه هجوم انتقامي.

وجاء في البيان الصادر عن الجيش: "رداً على الصواريخ التي أطلقت من الأراضي السورية على إسرائيل الليلة الماضية، قصفت طائرات جيش الدفاع عشرات من الأهداف الإيرانية والقوات المسلحة السورية بما في ذلك صواريخ سطح/جو ومقرات ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية".

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في دمشق ليل الثلاثاء الأربعاء عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الواحدة والدقيقة العشرين من فجر اليوم الأربعاء، قام الطيران الحربي الإسرائيلي باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ".

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وأضاف المصدر "على الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف، وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها"، مشيراً إلى أن العمل مستمر لـ"تحديد الأضرار والخسائر التي خلفها العدوان".

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض نظام الدفاع الجوي "أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل"، مؤكداً أنه "لم يصب أي من الصواريخ هدفاً في إسرائيل".

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وبعد وقت قصير، استهدفت طائرات إسرائيلية مواقع جنوب وجنوب غرب دمشق انطلقت منها الصواريخ على إسرائيل، وفق ما أفاد المرصد السوري، مشيراً إلى أن تلك المواقع تعود "لمجموعات موالية لقوات النظام وقد تكون فصائل موالية".