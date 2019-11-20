كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لبنان: قوات الأمن تفرج عن المتظاهرين المعتقلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت قوات الأمن اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن 12 شابا قد اعتقلتهم خلال اشتباكات اندلعت في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة.

وقد وقعت الاشتباكات، بشكل مفاجئ في ساحة رياض الصلح، بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب، حيث تم استخدمت القوى الأمنية القوة ضدهم.

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، أسفرت الاشتباكات عن توقيف 12 شخصا، وإصابة شخصين بجروح استدعت نقلهما إلى المستشفى، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح طفيفة.

وبعد إيقاف الـ12 شابا ونقلهم إلى ثكنة الحلو، توجه نقيب المحامين ملحم خلف إلى الثكنة، فيما اعتصم عدد من المتظاهرين أمامها، مطالبين بالإفراج الفوري عنهم.

وتوترت الأجواء في ساحة رياض الصلح بشكل مفاجئ، إذ قال متظاهرون إن الأحداث بدأت عندما "ألقى عدد من الشبان زجاجات بلاستيكية على القوى الأمنية في شارع المصارف، ثم لاذوا بالفرار".

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وأضافوا أن قوات مكافحة الشغب تحركت واستخدمت القوة ضد متظاهرين سلميين آخرين، مما أدى إلى توتر الأجواء وتدمير عدد من الخيم.

وتشير لقطات مصورة، إلى الإفراط في استخدام القوة من قوى الأمن، التي ضربت المتظاهرين بشكل عشوائي.

ونجح المتظاهرون اللبنانيون، الثلاثاء، بقطع كل الطرق المؤدية إلى مجلس النواب وسط العاصمة اللبنانية لمنع انعقاد جلسة كانت مقرر للبرلمان.

وتجمع المئات من المتظاهرين أمام مجلس النواب، منددين بانعقاد جلسته ومطلقين هتافات ضد النواب.