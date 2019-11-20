كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 20/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إصابة 27 شخصا في تجدد الاشتباكات ببغداد

نقلت شبكة " ايه بي سي نيوز" عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم إنه أصيب 27 متظاهرًا على الأقل في الاشتباكات المتجددة بوسط بغداد. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || 11 قتيلًا بينهم 7 إيرانيين في الغارات الإسرائيلية على دمشق

أعلنت مصادر سورية، اليوم الأربعاء، مقتل 11 شخصًا بينهم 7 إيرانيين في ضربات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفهان حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيزيد الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية في حال فشل الاتفاق مع الصين.

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