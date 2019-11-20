موعد مؤتمر “البام” يدفع المحكمة إلى تقليص مواعيد تأجيل قضية “كودار”

أجلت محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الأربعاء، النظر في قضية انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى يوم الأربعاء المقبل، وهذا التأجيل القصير المدة دفعت إليه الترتيبات الجارية لمؤتمر الحزب، الذي دعا إليه كودار في منتصف شهر دجنبر المقبل.

دفاع حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، طالب المحكمة بتأجيل القضية شهرا آخر لإعداد الدفاع، لكن دفاع كودار عارض ذلك بدعوى أن اللجنة التحضيرية موضوع الدعوى، أقرت منتصف شهر دجنبر المقبل، تاريخا لعقد مؤتمر الحزب، وأي تأجيل لشهر في النظر، ثم البت في الدعوى لشهر، وفقا ما يطالب به دفاع بنشماش، من شأنه أن يغير الترتيبات القائمة للمؤتمر.

وقال عبد اللطيف وهبي، محامي كودار، إن دفاع بنشماش “كان يحاول أن يدفع بالمحكمة إلى إفساد ترتيبات المؤتمر”، لكن “جرى التصدي لذلك”.

سمير كودار من جانبه، قال لـ”اليوم 24″ إن التحضيرات للمؤتمر الرابع للحزب لا تزال جارية، وفقا لما جرى إعلانه من لدن اللجنة التحضيرية، التي يقودها، معولا في ذلك على صدور قرار استئنافي لصالحه لتعزيز شرعيته، بينما لا تزال اللجنة التحضيرية (الثانية)، التي شكلها بنشماش، وكلف أحمد التوهامي بقيادتها، لم تعلن من جهتها أي موعد للمؤتمر.

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وترخي أطوار قضية انتخاب سمير كودار رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، بظلالها على مسار الصراع الجاري داخل حزب “البام”، إذ يخطط تيار “المستقبل” للحصول على قرار من المحكمة، يجيز شرعية كودار في الدعوة إلى المؤتمر لعقده، منتصف دجنبر المقبل، في مسعى إلى تجاوز أي تعقيدات قانونية لاحقة.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت ببطلان انتخاب كودار رئيسا للجنة التحضيرية، وقبلها بقليل، كان تيار “المستقبل” قد قرر تأجيل المؤتمر، الذي كان معلنا عقده، منتصف شهر شتنبر الماضي، حتى تتضح صورة الخلافات، التي نقلها بنشماش إلى المحاكم.