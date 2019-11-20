مجهولون يسرقون مبالغ مالية ودفاتر من داخل مدرسة في بني ملال!

فوجئ أطر وتلاميذ مدرسة “القاضي عياض” الابتدائية في مدينة بني ملال، أمس الثلاثاء، بتعرض مدرستهم للسرقة، من طرف مجهولين اقتحموا المؤسسة، وعبثوا بمحتوياتها.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن اللصوص اقتحموا المدرسة، وعمدوا سرقة مبلغ مالي مهم من خزانة أحد الأقسام، بالإضافة إلى أقلام، ودفاتر التلاميذ.

وحسب المصادر ذاتها، فإن العملية تمت في ساعة متأخرة من الليل، مضيفة أن مرتكبي السرقة استغلوا غياب حارس المدرسة لما يزيد عن 14 شهرا عن المؤسسة.

وحلت في عين المكان المصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا أوليا في تعرض مدرسة “لسرقة”، واستمعت لأطرها في انتظار توقيف المتهمين.