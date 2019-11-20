مبتورة من 4 مباريات.. الكشف عن برنامج الجولة 7 من البطولة الاحترافية

تجرى نهاية الأسبوع الجاري مباريات الأسبوع السابع من البطولة الاحترافية، والتي ستكون مبتورة من أربع مواجهات، نظرا للالتزام أندية الرجاء، والوداد، وأولمبيك آسفي، بخوض إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، كما تم تأجيل لقاء اتحاد طنجة بضيفه أولمبيك خريبگة، لفسح المجال أمام الاتحاد لإجراء مباراته المؤجلة عن الأسبوع الرابع أمام يوسفية برشيد، السبت القادم.

ويستقبل فريق حسنية أگادير الجمعة المقبل، المغرب التطواني، وفي اليوم نفسه، يحتضن ملعب العبدي بالجديدة، لقاء الدفاع الحسني الجديدي أمام رجاء بني ملال.

وتُستأنف مباريات الجولة السابعة في اليوم الموالي، بمباراتين، الأولى ستكون بين الجارين مولودية وجدة ونهضة بركان، في حين يستضيف الفتح الرباطي ضيفه نهضة الزمامرة.

ونظرا لالتزامهم بالمنافسة العربية، تم تأجيل مباريات الرجاء، والوداد، وأولمبيك آسفي، أمام كل من سريع واد زم، والجيش الملكي، ويوسفية برشيد على الترتيب.

يذكر أن الفريق الأخضر سيواجه غريمه الأحمر السبت القادم، علما أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، في حين يرحل القرش المسفيوي المتعادل بالنتيجة ذاتها، إلى تونس لملاقاة الترجي.