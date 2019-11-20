تركيا.. صدور مذكرات اعتقال في حق 150 عسكريا يشتبه في انتمائهم لتنظيم “غولن”

أصدرت النيابة العامة في مدينة إزمير، مذكرات اعتقال بحق 150 من المشتبه في انتمائهم لتنظيم “غولن”، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة لـ15 يوليوز من سنة 2016.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء، استنادا لبيان صادر عن مكتب رئيس النيابة العامة في إزمير، أن من بين هؤلاء 92 عسكريا ما يزالون في الخدمة الفعلية.

وذكر البيان أن أوامر اعتقال صدرت بحق 133 مشتبها، كجزء من التحقيقات القائمة حول الهيكل السري “للجماعة الإرهابية” في القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه من بين المشتبه بهم عدد من الضباط.

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وحسب المصدر ذاته، صدرت أوامر اعتقال لـ14 طالبا، تم طردهم من مدارس عسكرية مغلقة في الوقت الحالي.

وتتهم تركيا تنظيم “غولن” وزعيمه رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 15 يوليوز 2016، الذي خلف 251 قتيلا و2200 جريح.

كما تتهم التنظيم بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، لا سيما الجيش والشرطة والقضاء.