الموت يفجع الفنان المغربي هشام بهلول اليوم الأربعاء

يعيش الفنان المغربي، هشام بهلول، حالة من الحزن، بعد فقدان والده، الذي توفي، صباح اليوم الأربعاء.

وكشف هشام بهلول، عبر تدوينة فايسبوكية، خبر رحيل والده، مدونا: “إنا لله وإنا لله راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى الوالد في ذمة الله”.

وطلب بهلول من أصدقائه الفايسبوكيين الدعاء لصالح والده، وقال: “دعواتكم له بالثبات عند السؤال”.

وتقاطرت تعليقات أصدقاء هشام بهلول من الفنانين على تدوينته، معبرين عن حزنهم جراء النبأ المحزن، وداعيين بالرحمة والمغفرة لوالده.