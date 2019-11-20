مناهضو التطبيع: الزج بأسماء مغربية في مهرجانات صهيونية اختراق للنسيج الفني

علق المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، حول الزج باسم المنشد المغربي، مروان حاجي، ضمن المشاركين في المهرجان الدولي للعود المنظم في القدس المحتلة، بأن الأمر محاولة اختراق النسيج الفني الوطني من طرف “الكيان الصهيوني”.

ورجح المرصد، أن يكون الزج باسم الفنان مروان حاجي دون علمه، تم عبر رعاة مهرجان “أندلسيات” في الصويرة، باعتبار الأسماء نفسها، الحاضرة في مهرجان القدس، تحضر دائما في مهرجان الصويرة، واصفا إياهم بـ”الدوائر الصهيو تطبيعية”.

ووجه المرصد في بلاغه، التحية إلى مروان حاجي، معتبرا موقفه مناهضا للتطبيع، ومحذرا من “خطورة البوابة الفنية للتطبيع، باعتبارها قناة للتسلل للمزاج الثقافي العام للمغاربة، وتسريب الصهيونية، وتجنيد العملاء في الساحة الفنية خدمة للدعاية الصهيونية، وغسلا لدماغ المغاربة حيال قضية فلسطين في سياق عملية تصفية متعددة الأبعاد”.

وكان المهرجان الإسرائيلي المنظم في القدس المحتلة، ابتداء من 21 نونبر الحالي، قد أعلن اسم مروان حاجي ضمن الفنانين المشاركين في سهرة بتاريخ 25 نونبر، لكن هذا الأخير نفى في حديثه مع “اليوم 24” خبر مشاركته في المهرجان، مستغربا اقحام اسمه ضمن المشاركين فيه دون علمه.