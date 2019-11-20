اختراق “رموك” جدران مصحة خاصة في خريبكة

شهدت مدينة خريبكة، صباح أمس الثلاثاء، حادث سير مثير، تسببت فيه شاحنة من الحجم الكبير “رموك”، بعد اختراقها جدار إحدى المصحات الخاصة وسط المدينة.

وحسب مصادر محلية، فإن سائق ” الرموك”، ومرافقه، وصاحب السيارة الخفيفة، التي اصطدمت بالشاحنة، أصيبوا بجروح خفيفة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث تسبب في اختراق “الرموك” للجدار الخارجي لإحدى المصحات الخاصة، وإلحاق ضرر ببعض النوافذ، ما خلق حالة من الهلع في صفوف بعض المرضى.

وفور علمها بالخبر، حلت مختلف المصالح الأمنية المختصة في عين المكان، وفتحت تحقيقا حول الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى قسم المستعجلات لتلقي العلاج.