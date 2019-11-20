رسميا.. مورينيو يعود للتدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز

أعلن نادي توتنهام هوتسبير، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين جوزيه مورينيو مدربا جديدا له بعقد يستمر حتى نهاية موسم 2022-2023.

ويعود المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما للتدريب لأول مرة منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، وسيحل محل مواطنه البرتغالي ماوريسيو بوكيتينو الذي أقاله توتنهام يوم الثلاثاء.

وكانت إدارة “السبورز” قد أعلنت أمس الثلاثاء إقالة بوكيتينيو من مهامه، بسبب النتائج السلبية الا التي حققها مع الفريق منذ انطلاق الموسم.

جدير ذكره، أن مورينيو، أو “السبيشل وان” كان على طاولة مجموعة من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار آرسنال وبايرن ميونيخ الالماني.