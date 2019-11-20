طنجة.. تسرب الغاز يتسبب في مصرع شاب خلال الاستحمام

تسبب تسرب للغاز، أمس الثلاثاء، في طنجة، في اختناق شخص داخل شقته في جماعة جزناية، ما أدى إلى مصرعه.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الهالك، كان في عقده الثالث، وكان يستحم عندما حدث تسرب للغاز، ما أدى إلى سقوطه وفقدانه للوعي، قبل أن يلاحظ أحد معارفه ذلك، حيث حاول إنقاذه، لكن دون جدوى.
وفور علمها بالحادث، حلت عناصر الدرك في عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما نقلت سيارة الإسعاف جثة الشاب إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار، قصد عرضها على التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.
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