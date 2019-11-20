يوفنتوس يضع خطة جديدة لاستعادة بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يتمسك بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.
وقالت صحيفة "توتو سبورت"، إن يوفنتوس يسعى لإجراء صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد، من أجل تقليل ثمن صفقة بوغبا.
ويتطلع يوفنتوس إلى عرض لاعبيه إيمري كان وماريو ماندزوكيتش، على مانشستر يونايتد، نظير الحصول على خدمت بول بوغبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس كان حريصًا على ضم بول بوغبا في الصيف الماضي، لكن المطالب المادية لمانشستر يونايتد أفسدت الصفقة.
ودخل بوغبا، دائرة اهتمامات ريال مدريد ويوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن مانشستر يونايتد اشترط الحصول على 150 مليون يورو نظيره بيع نجمه الفرنسي.
وخرج الثنائي إيمري كان وماندزوكيتش من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، حيث استبعدهما من قائمة الفريق الأوروبية.
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