البحرين: على إيران تعديل سلوكها لتخفيف التوتر بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأربعاء، إنه لا أحد يريد الحرب بالمنطقة، حاثا إيران على أن تعدل من سلوكها لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن البحرين تتعامل مع أي مبادرة تهدف لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط بجدية كاملة.

وفي سياق آخر ذكر وزير الخارجية البحريني أنه يجب التعامل مع قضية المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع البحرين ودول الشرق الأوسط.

وأوضح لافروف أنه ناقش مع نظيره البحريني القضية الفلسطينية، وأعربا عن قلقهما من موقف الولايات المتحدة بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية.