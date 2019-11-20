سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019

انخفض سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنوك وشركات الصرافة 3 قروش ،وسجل متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.

وباع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 1.56 مليار دولار، وذلك في عطاء أمس. ومتوسط فائدة الأذون 3.587%، وهو أقل قليلا من المتوسط في عطاء يونيو/حزيران الماضي، الذي بيعت خلاله أذون بقيمة 715 مليون دولار بمتوسط فائدة 3.87%.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنحو 13 قرشا كاملا، (الجنيه يساوي 100 قرش)، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام؛ حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس/آذار 2017، وفقاً لحسابات "رويترز" التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

أعلى سعر للدولار في مصر

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وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 16.09 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار 16.08 للشراء و16.18 للبيع في الشركة المصرفية العربية والبركة.

أقل سعر للعملة الخضراء

أما أقل سعر للدولار في البنوك العاملة بمصر، فتم تسجيله في البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة، عند مستوى 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، سجل الدولار 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وكريدي أجريكول والأهلي اليوناني والمصري لتنمية الصادرات والمصري الخليجي وقناة السويس وعودة وبيريوس وبلوم والعربي الأفريقي.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، سجل اليورو 17.76 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، بينما سجل الإسترليني 20.70 جنيه للشراء و20.88 جنيه للبيع.

عملات عربية

على صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 52.62 جنيه للشراء مقابل 53.21 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.