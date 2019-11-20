تعزيزات أمريكية وغارات إسرائيلية.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: ترامب: تعزيز قواتنا بالشرق الأوسط لحماية شركائنا من عدائية إيران، والجيش الليبي لـ"لعين الإخبارية": قواتنا على مشارف جنوبي طرابلس، وواشنطن تجدد دعم حكومة السودان لقيادة التغيير، وبعد لقاء إسطنبول.. "العين الإخبارية" تكشف عن الهيكل التنظيمي للإخوان بإيران، والسنيورة: الحريري الأقدر على رئاسة الحكومة اللبنانية.

كما تتابعون: إسرائيل تقصف أهدافا إيرانية بسوريا.. ودمشق تتصدى، وخبراء: لقاءات إيران والإخوان بتركيا تكشف عن نوايا خبيثة لتحالف الشر، ومليشيات السراج تنهار.. قيادي بمصراتة يعلن الانشقاق، وشاهدان يكشفان للكونجرس عن تفاصيل مكالمة ترامب وزيلنسكي، وواشنطن تعمل على "حلول" لتزويد الإيرانيين بالإنترنت، واشتباكات "بورتسودان".. "الإخوان" تشعل الفتنة والحكومة تتدخل.

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وفي الاقتصاد تطالعون: عضو بالكونجرس يدعو لزيادة الاستثمار الأمريكي في أفريقيا، والنفط يهبط 2% بفعل مخاوف تخمة المعروض، وروسيا تسجل مستوى قياسيا جديدا في احتياطي الذهب، وبلومبرج: طلبات الشراء المبكرة تغطي الطرح العام الأولي لأرامكو، و"دبي للطيران".. 7.14 مليار درهم صفقات القوات المسلحة الإماراتية في يومين.

وإلى الملاعب تجدون: والدة مبابي تقرب حلم انتقاله لريال مدريد.

وفي الفن تقرأون: رئيس اتحاد المنتجين العرب: "ممالك النار" يفضح دموية العثمانيين.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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