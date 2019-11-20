انت الان تتابع الدفاع التركية: تحييد 10 من مسلحي "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جنود اتراك

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء تحييد عشرة من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة أنه تم استهداف المشتبه بهم مع ذخائرهم وأسلحتهم بعد رصد استعدادهم لتنفيذ هجوم.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن هذا يأتي في إطار عملية "المخلب 3" المتواصلة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.

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ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ تموز/يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمة إرهابية انفصالية.