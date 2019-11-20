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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل جنديين أمريكيين جراء تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الجيش الأمريكي إن اثنين من جنوده قتلا في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان الأربعاء.
وذكر الجيش في بيان: "يجري التحقيق في سبب التحطم لكن تقارير أولية لا تشير إلى أنه كان بسبب نيران العدو".
ولقي نحو 20 جنديا أمريكيا حتفهم في أفغانستان منذ بداية العام، على الرغم من المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وممثلين من حركة طالبان بشأن إحلال السلام في أفغانستان، حيث يشن المسلحون هجمات بشكل يومي على قوات دولية ومحلية في مختلف أنحاء البلاد.
وكان 2018 العام الذي شهد مقتل أكبر عدد من المدنيين الأفغان بسقوط 3804 قتلى، بينهم 900 طفل و7189 جريحا.
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