شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين اختطاف مليشيات الحوثي القاطرة البحرية «رابغ 3» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المنامة) أدانت مملكة البحرين عملية الاختطاف والسطو المسلح التي تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3)، من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران. ووصفت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم العملية، بأنها اعتداء سافر وتهديد متكرر لأمن وسلامة الممرات البحرية الإستراتيجية وحرية الملاحة البحرية الدولية. وطالبت الوزارة بالحفاظ على سلامة طاقم القاطرة والإفراج عنهم فوراً، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، وضمان الالتزام بالقوانين الدولية.



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