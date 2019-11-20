شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن) أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مقتل جنديين أمريكيين إثر تحطم مروحية في أفغانستان اليوم (الأربعاء). وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن «هناك تحقيقا فتح للوقوف على سبب تحطم الطائرة، مضيفة أن تقارير أولية لا تشير إلى تعرضها لنيران معادية».



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