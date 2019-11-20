قتلى وجرحى بغارة "مجهولة" على مقر عسكري شمالي العراق

اعلنت مصادر عراقية رسمية، إن غارة ل​طائرة​ "مجهولة" أسفرت عن مقتل وإصابة 20 شخصا من قوات "اليبشه" في منطقة "خانه صور" التابعة لقضاء ​سنجار​ شمالي ​العراق​. وأضافت خلية الإعلام الأمني في العراق أن الضربة أسفرت عن تدمير مقر قوات "اليبشه" بالكامل. يذكر ان "اليبشه" أو وحدات مقاومة سنجار هي قوة أيزيدية مدعومة من ​حزب العمال الكردستاني​ ولعبت دورا في مواجهة داعش.

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