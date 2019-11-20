أكّد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "قرارات ​واشنطن​ حول ​المستوطنات الاسرائيلية​ مرفوضة". وكشف عن أن "تركيا أبلغتنا أنها لا تخطط لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا بالرغم من التصريحات السابقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: تركيا أبلغتنا أنها لا تخطط لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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