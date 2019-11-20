بوغدانوف: نية الولايات المتحدة رفع عدد قواتها في السعودية يزيد من التوتر في منطقة الخليج

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي ​ميخائيل بوغدانوف​ في تصريح له، إن اعتزام الولايات المتحدة رفع عدد قواتها في السعودية من شأنه أن يزيد من التوتر في منطقة الخليج.

ويأتي تصريح نائب وزير الخارجية الروسي تعليقا على إبلاغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس بأن الولايات المتحدة سترفع عدد قواتها في السعودية إلى 3 آلاف عسكري خلال الأسابيع المقبلة، بهدف "ردع التصرفات الاستفزازية لإيران".