روحاني: نجحنا بتجاوز أحداث الأيام الأخيرة رغم المشاكل الاقتصادية التي نمر بها

شدد الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ على "أننا نجحنا في تجاوز أحداث الأيام الأخيرة رغم المشاكل الاقتصادية التي نمر بها"، مشيراً الى أن " الإيرانيون لم يعطوا ذريعة لأعداء البلاد لاستهداف أمنها واستقرارها".

واعتبر أن "زيادة أسعار البنزين تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعدالة الاجتماعية، مؤكدا ان "أحداث الشغب التي شهدتها الاحتجاجات هي بدعم من دول رجعية بالمنطقة وإسرائيل وواشنطن".