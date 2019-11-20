داخلية تركيا: عودة حوالي 3700 سوري الى بلادهم نتيجة العمليات شمال شرقي سوريا

أعلن وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ عن "عودة 368 ألف و217 سوري إلى بلادهم نتيجة العمليات ضد تنظيم "داعش" وحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".

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