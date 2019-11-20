حكومة فلسطين: سنتوجه إلى محكمة العدل الأوروبية لمواجهة قرار أميركا

أكّد متحدث باسم ​الحكومة الفلسطينية​ "أننا سنتوجه إلى ​محكمة العدل الأوروبية​ لمواجهة قرار ​أميركا​ بشأن شرعنة ​المستوطنات الاسرائيلية​"، مشيرًا الى "أننا لن تعود العلاقات مع أميركا طالما تستمر الإدارة بسياستها".

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