وهاب: نرفض التعرض لأي متظاهر سلمي أو اعتقاله

أكّد رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أننا نرفض التعرض لأي متظاهر سلمي أو اعتقاله ونطالب الأجهزة الأمنية بالتحرك لمنع التعرض لكرامات الناس على بعض الطرق لأن المسألة لم تعد تحتمل وقد تكون شرارة لحريق لا نتمناه ولا أعتقد أن مئة وعشرين ألف عسكري في لبنان عاجزون عن ذلك. التعبير شيء والتعدي شيء آخر".



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