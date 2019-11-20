وقفة احتجاجية للعاملين في وزارة الشؤون ضمن مشروع الاستجابة للازمة السورية

ينفذ العاملون في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ ضمن مشروع الاستجابة للازمة السورية وقفة احتجاجية امام الوزارة للمرة الثانية للمطالبة بتوقيع المدير العام للوزارة القاضي عبدالله احمد على الاحالة بصرف رواتب العام 2019.

وشدد المعتصمون على انهم طالبوا بصرف المبالغ المستحقة اكثر من مرة، ولفتوا الى ان مشروعهم "ممول من الجهات المانحة وقد تأمنت، والوزير وقع العقود الا ان المشكلة تحتاج الى توقيع المعنيين في الوزارة على معاملة الصرف".

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