القاضي خوري يستمع إلى رياض الأسعد وطلال فرحات في ملف الصرف الصحي في بيروت الكبرى

استمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري إلى المتعهد رياض الأسعد والمهندس من مجلس الإنماء والإعمار طلال فرحات في ملف الصرف الصحي في بيروت الكبرى.
وفي السياق، اوضح الاسعد انه اعاد الشرح للقاضي الملف، واكد ان من صب الباطون في مجرور الايدن باي معروف، ولا علاقة لنا به. واعتبر ان القضاء هو المسؤول عن استكمال التحقيق والقول لنا من هو سائق الجبالة وماذا قام به وسام عاشور.
واكد ان محافظ بيروت زياد شبيب وبلدية بيروت مسؤولان عن طوفان بيروت الاخير، بعد ان عملوا على نقل شبكة الصرف الصحي بعيدا عن "الايدن باي" بتمويل من وسام عاشور من دون دراسة هندسية وحقيقية للشبكات.
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