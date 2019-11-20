قوى الأمن: توقيف تاجر مخدرات وضبط 350 الف حبة كبتاغون في برج البراجنة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "في إطار متابعة وملاحقة تجار المخدرات، توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن تواجد أحد التجار في محلة برج البراجنة. بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة للمشتبه به ومكان إقامته، داهمت قوة من هذه المفرزة بتاريخ 19/11/2019 منزله في المحلة المذكورة وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ع. ح. (مواليد 1968، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /8/ ملاحقات عدلية بجرائم تزوير، شك دون رصيد واحتيال".
وأوضحت أنه "بتفتيش منزله، جرى ضبط /350,000/ حبة كبتاغون، كمية من حشيشة الكيف، ميزان حساس، كمية من المواد الأولية التي تدخل في صناعة المخدرات، قنبلتين يدويتين، /90/ طلقة عائدة لمسدس حربي، /104/ طلقات عائدة لسلاح كلاشينكوف. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".
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