قوى الأمن: توقيف تاجر مخدرات وضبط 350 الف حبة كبتاغون في برج البراجنة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "في إطار متابعة وملاحقة تجار ال​مخدرات​، توافرت معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن تواجد أحد التجار في محلة ​برج البراجنة​. بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة للمشتبه به ومكان إقامته، داهمت قوة من هذه المفرزة بتاريخ 19/11/2019 منزله في المحلة المذكورة وتمكنت من توقيفه، ويدعى: ع. ح. (مواليد 1968، لبناني) وهو مطلوب للقضاء بموجب /8/ ملاحقات عدلية بجرائم تزوير، شك دون رصيد واحتيال".

وأوضحت أنه "بتفتيش منزله، جرى ضبط /350,000/ حبة كبتاغون، كمية من حشيشة الكيف، ميزان حساس، كمية من المواد الأولية التي تدخل في صناعة المخدرات، قنبلتين يدويتين، /90/ طلقة عائدة لمسدس حربي، /104/ طلقات عائدة لسلاح كلاشينكوف. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".