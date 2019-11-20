أفادت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، في بيان، أن "عناصر الدفاع المدني تمكنوا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
أ- إخماد 26 حرائقًا:
- 13 منها أعشاب: 4 في جبل لبنان: كفرشيما - الشويفات - بسابا – عرمون، 2 في البقاع: لبايا – زحلة، 6 في الجنوب: زبدين - العيشية - الحنية - تولين – رميش وأشجار في ميس الجبل، حيرق واحد في الشمال: العبدة.
- 3 منها حرائق منازل: داريا - صيدا - بئر حسن ونقل مصابين الى المستشفى.
- 4 منها حرائق سيارات: أوتوستراد عدلون - كفرتبنيت - الكويخات - دراجة نارية في الشياح.
- 3 منها حرائق مؤسسات: داخل مستودع لتجميع الخشب في بشامون - كاراج لصيانة السيارات في صيدا - داخل مبنى تلفزيون في جسر الباشا.
- حريق واحد نفايات: ريفون.
- حريقان مختلفان: خزان مازوت على سطح مبنى في مجدل عنجر - خيمة في الرميلة.
ب- حوادث سير (عدد 1) : بعلبك ونقل جريحين الى المستشفى.
ج- نقل وإسعاف : 32 حالة طارئة.
د- إغاثة وإنقاذ: حالة واحدة فتح باب منزل في راس بيروت".
ولفتت الى أن "مجموع المهام المنفّذة خلال 24 ساعة الأخيرة هو 59 مهمة"، مذكرة "المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: 59 مهمة إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.