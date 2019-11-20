الدفاع المدني: 59 مهمة إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في الـ24 ساعة الماضية

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في ​وزارة الداخلية والبلديات​، في بيان، أن "عناصر ​الدفاع المدني​ تمكنوا، خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

أ- إخماد 26 حرائقًا:

- 13 منها أعشاب: 4 في جبل لبنان: ​كفرشيما​ - ​الشويفات​ - ​بسابا​ – ​عرمون​، 2 في البقاع: لبايا – زحلة، 6 في الجنوب: ​زبدين​ - ​العيشية​ - الحنية - ​تولين​ – رميش وأشجار في ​ميس الجبل​، حيرق واحد في الشمال: ​العبدة​.

- 3 منها حرائق منازل: ​داريا​ - صيدا - ​بئر حسن​ ونقل مصابين الى المستشفى.

- 4 منها حرائق سيارات: أوتوستراد ​عدلون​ - ​كفرتبنيت​ - ​الكويخات​ - ​دراجة نارية​ في ​الشياح​.

- 3 منها حرائق مؤسسات: داخل مستودع لتجميع الخشب في ​بشامون​ - كاراج لصيانة السيارات في صيدا - داخل مبنى تلفزيون في ​جسر الباشا​.

- حريق واحد نفايات: ريفون.

- حريقان مختلفان: خزان مازوت على سطح مبنى في ​مجدل عنجر​ - خيمة في ​الرميلة​.

ب- ​حوادث سير​ (عدد 1) : ​بعلبك​ ونقل جريحين الى المستشفى.

ج- نقل وإسعاف : 32 حالة طارئة.

د- إغاثة وإنقاذ: حالة واحدة فتح باب منزل في راس ​بيروت​".

ولفتت الى أن "مجموع المهام المنفّذة خلال 24 ساعة الأخيرة هو 59 مهمة"، مذكرة "المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.