النشرة: تجمع عدد من التلاميذ أمام كهرباء لبنان واجيرو بصيدا

افاد مراسل النشرة في صيدا عن "تجمع عدد من التلاميذ أمام مؤسسة كهرباء لبنان في صيدا كما اوجيرو ورددوا هتافات منددة بأداء السلطة وسط انتشار للجيش".

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