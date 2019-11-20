النشرة: المحتجون في صيدا أٌقفلوا محلات الصيرفة وتحويل الاموال في شارع رياض الصلح

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​المحتجين​ توجهوا في مسيرة راجلة الى السوق التجاري في صيدا، حيث قاموا باقفال محلات الصيرفة وتحويل الاموال، في شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي في المدينة وسط اجراءات أمنية للجيش اللبناني و​القوى الامنية​.

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