عبدالله: دور الدولة يجب أن يكون القاسم المشترك بين شعارات الإنتفاضة وخطة الحكومة الانقاذية المقبلة

أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "بعيدا عن كل الحسابات السياسية، فإننا كحزب تقدمي اشتراكي، وفي هذه اللحظة السياسية الدقيقة، نعتبر أن الحفاظ على دور الدولة كناظم وراع للشأن الاجتماعي، وفي كل الميادين، الأسكانية والصحية والتربوية وغيرها، يجب أن يكون القاسم المشترك بين شعارات الإنتفاضة وخطة ​الحكومة​ الانقاذية المقبلة".



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