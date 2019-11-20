ياسين: للالتزام بمصلحة الوطن واحقية المطالب الاجتماعية بعيدا عن المصالح السياسية

دان رئيس "لقاء علماء صور ومنطقتها" العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في بيان "العدوان الصهيوني على سوريا، وانتهاكه السيادة اللبنانية، واستباحة الاجواء في تنفيذ اعتداءاته"، مستغربا "الصمت العربي والعالمي".
وطالب الحراك الشعبي بـ"التفاته الى استباحة الاجواء اللبنانية، من قبل العدو الصهيوني والتنديد بذلك، لان السيادة والامن والحقوق الاجتماعية هي كل لا يتجزأ"، معربا عن أسفه "لتعطيل المؤسسات الرسمية عن القيام بدورها، خصوصا المجلس النيابي الذي يمثل المؤسسة الرسمية الضرورية لتشريع القوانين، ووضع الاسس لمحاسبة الفاسدين".
وتمنى "على الشعب ان يعي مصلحته بعدما ظهر الاستغلال السياسي للتحركات الشعبية"، مناشدا الجميع "التزام مصلحة الوطن، واحقية المطالب الاجتماعية بعيدا عن المصالح السياسية".
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