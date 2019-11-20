شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتطوير منظومة الرى وتوفير الاعتمادات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سرعة تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، خاصة فى الأراضى القديمة فى الدلتا، وذلك فى إطار خطة الدولة لترشيد الاستهلاك، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدولة تتبع خطة تهدف لزيادة الرقعة الزراعية، وهذا الأمر يستوجب توفير مقننات مائية، وفى ظل محدودية الموارد المائية، لابد من خطة لترشيد الاستهلاك، وتطوير منظومة الرى من أبرز محاور الرشيد، إلى جانب التوعية لدى المواطنين، وتغطية الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، خاصة تلك المتواجدة وسط الكتلة السكنية.

وأشار تمراز، إلى أن تطوير منظومة الرى يستوجب توفير اعتمادات مالية، ومراعاة الحالات غير القادرة، على أن يتم ذلك، ويكون هناك تقسيط مريح لغير القادرين لتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة التى يجب أن تكون إجبارية على صعيد الجمهورية، شريطة توفير الاعتمادات المالية اللازمة.