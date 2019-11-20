اقتراحات النواب تتخذ قرارات بشأن تحويل بعض القرى إلى مدن.. اعرف التفاصيل

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وفي هذا الصدد، قررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد أحمد، بشأن تحويل قرية أبو غنيمة إلي مدينة بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، لحين استكمال مديرة أمن المحافظة للاشتراطات الأمنية وموافاة اللجنة.
وقال اللواء ياسر حفناوي، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، إنه تمت الموافقة علي اقتراح النائب سيد أحمد بشأن تحويل قرية (دمرو) إلي مدنية، بينما لم يتم الموافقة الأمنية فيما يخص قرية (أبو غنيمة)، فيما طالب البرلماني بإرجاء الاقتراح فيما يتعلق بقرية ( أبو غنيمة) لحين التدارس مع الجهات الأمنية.
كما قررت اللجنة المرافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو حمروش، بشأن تحويل قرية (نكلا العنب) مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة إلي مدينة، حين توافر الشروط اللازمة، والموافقة الأمنية.
وقال ممثل المحافظة إن قرية (نكلا العنب) ينطبق عليها 9 بنود من الشروط اللازمة لتحويل القرى إلي مدينة، لكن يبقي الشرط الخاص بالتعداد السكاني والقرية عدد سكانها حاليا يقدر بنحو 44 ألف نسمه، في حين التحويل يتطلب أن تكون 50 ألف نسمة، بالتالي رفض الأمر لعدم توافر هذا الشرط.
الأمر الذي دفع النائب عمرو حمروش للمطالبة بالموافقة علي الاقتراح متي تم استيفاء الشرط مستقبلا.
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