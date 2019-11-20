برلمانى: قانون الجمارك يهدف لتيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترة الانتظار

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وأشار عمر فى بيان صحفى له اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع قانون الجمارك سيكون له نفس القدر من القوة مثل قانون القيمة المضافة وقانون المناقصات والمزايدات، مؤكدا أن مشروع القانون يتلافى عيوب قانون الجمارك الحالى.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مشروع قانون الجمارك سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر، مما يسهل عليهم نقل البضائع بكل سهولة وبدون أى معوقات.
كما أوضح أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف أيضا معالجة جميع أثار سلبيات الجمارك، بحيث حتى تصبح مصر من الدول التى تصنف فيها منظومة الجمارك من الفئة الأولى.
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