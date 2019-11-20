محافظ سوهاج يقود حملة إزالة فورية لبناء مخالف على حرم النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:
قاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، حملة إزالة فورية لبناء مخالف على قطعة أرض متاخمة لحرم النيل، بأحد الشوارع المتفرعة من امتداد شارع الجمهورية، بحي شرق.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج إنه أثناء تفقد المحافظ في جولة مفاجئة شوارع أحياء غرب وشرق سوهاج، وردت له معلومات بشروع مالكي قطعة أرض متاخمة لحرم النيل بالبناء المخالف، والتعدي على أرض مملوكة لمديرية الري بالبناء ليلًا.
مضيفا أن المحافظ توجه إلى المكان، وجرى استدعاء قوات الأمن، بحضور اللواء عاطف مصطفى مساعد مدير الأمن، وأحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج، ومحمد إمبابي رئيس مجلس مدينة سوهاج، والمهندس مدحت عاطف مدير عام حماية النيل، لتنفيذ الإزالة الفورية.
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