بالصور.. ضبط 33 قضية في حملة تموينية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
نظمت مديرية امن أسوان بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم الأربعاء، حملة، تحت إشراف اللواء محمد عمارة، مدير أمن المحافظة،أسفرت الحملة عن ضبط عدد33 قضية.
والقضايا كانت عبارة عن عدد 3 استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ،8 قضايا بيع بأعلى من السعر الرسمى، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و8 عدم حمل شهادة صحية، 4 مخالفات المخابز البلدية، وقضية تجميع دقيق بلدي مدعم.
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