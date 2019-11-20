بالصور.. ضبط 33 قضية في حملة تموينية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت مديرية امن أسوان بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم الأربعاء، حملة، تحت إشراف اللواء محمد عمارة، مدير أمن المحافظة،أسفرت الحملة عن ضبط عدد33 قضية.

والقضايا كانت عبارة عن عدد 3 استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ،8 قضايا بيع بأعلى من السعر الرسمى، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و8 عدم حمل شهادة صحية، 4 مخالفات المخابز البلدية، وقضية تجميع دقيق بلدي مدعم.