جامعة المنيا تنظم قافلة طبية للكشف على 201 مريض

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد النادي:
وقّعت قافلة طبية نظمتها جامعة المنيا، الكشف الطبي على 201 مريض داخل قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا.
وقال الدكتور محمد جلال نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن القافلة وقّعت الكشف على 201 حالة مرضية من أهالي القرية في تخصصات "العظام، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والمسالك، والجلدية".
وأضاف"جلال"، أن القافلة نظمت ندوات تثقيفية لطلاب مدرسة الشهيد كريم عامر زيدان تحت عنوان "الانتماء والمواطنة"، وأخرى بعنوان "الاستراتيجيات الحديثة في التدريس لمواكبة المناهج الجديدة في ضوء خطة 2020-2030".
بالإضافة لندوة عن "البحث عن المشكلات التي تواجه الطلاب وكيفية مواجهتها"، إلى جانب استعراض دور الجامعة وكلية التربية في المشاركة المجتمعية.
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