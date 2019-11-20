إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بـ"الأسلحة البيضاء" بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 4 أشخاص، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بسبب أولولية المرور بالسيارات، استخدامموا فيها الأسلحة البيضاء.

وجرى نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا للعميد فوزي عبد ربه مأمور مركز طوخ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بموقف بلتان - دائرة المركز.

Advertisements

انتقل المقدم أحمد سامي رئيس المباحث، بالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طــرف أول "مصطفي.ه.م"، 33 عاما، سائق مصاب بجرح، وطــرف ثان "محمد.ر.م"، 25 عاما، مهندس كهرباء مصاب، "أمجد.ح.ك"، 42 سنة، مصاب، بعد حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية المرور بالسيارات قيادة كلا من الأول والثاني تطورت لمشاجرة اعتدى على أثرها كل منهماعلى الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وأثناء تدخل "محمد.ف.م"، 45 عاما، مهندس، مصاب، لإنهاء الخلاف بينهم اعتدى الأول عليه بالضرب بسلاح

أبيض "مطواة" وفر هاربًا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم وأقر الأول بإرتكاب الواقعة.

وجرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27322 جنح مركز طوخ لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.